Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, çocuk sporculara cinsel istismar suçundan tutuklandı

AĞRI İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K., 'çocuk sporculara cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan K. hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; çocuk sporcuları götürdüğü kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak istismarda bulunduğu iddia edildi.

Müstehcen yazışmalar Twitter'a düştü

Evli ve 2 çocuk babası olan Erkan K.'nın cep telefonu ile çocuk sporculara yazdığı müstehcen yazışmalar da yine sosyal medyada tüm ayrıntılarıyla paylaşıldı. O yazışmalar okuyanların midesini bulandırırken, sosyal medya ayaklandı.

Önce görevden alındı sonra tutuklandı

Bu paylaşımlar üzerine Erkan K., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün Yozgat'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Erkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.