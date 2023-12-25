Derbi sonrası Fenerbahçe ile Galasataray Icardi için kapıştı! Dirsek mi morarttı direğe çarptığı için mi morardı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçta Icardi'nin ceza sahası içinde düşmesi penaltı tartışması yaşattı. Fenerbahçe ile Galatasaray maç sonunda da sosyal medyada kapıştı. Galatasaray, Icardi'nin sağ gözünün morarmış fotoğrafını paylaşıp Fenerbahçe'ye ve hakemlere yüklendi. Fenerbahçe, Icardi'nin maç esnasında hava topuna çıkıp kale direğine yüzünü çarptığı görüntü ile cevap verip Cimbom'la dalga geçti.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray, karşılaşmanın 22. dakikasında Djiku ile rakip ceza sahasında ikili mücadeleye girip yerde kalan Mauro Icardi'nin sağ gözünün morarmış fotoğrafını paylaştı.

Buruk: Yumruk atıldı, boks maçı gibiydi

Okan Buruk'un maç sonunda 'Yumruk atıldı, boks maçı gibiydi' dediği pozisyonda Icardi'nin göz altında morluk oluştu. Sarı-kırmızılı kulüp, penaltı bekledikleri ama verilmeyen pozisyon sonrasında oluşan morluğa ve hakem kararına isyan etti. Galatasaray'ın o paylaşımı şöyle:

Galatasaray'ın Icardi paylaşımı

"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…"

Fenerbahçe'den alaylı cevap geldi

Galatasaray'ın fotoğraflı tweet'ini alıntılayan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" ifadelerini kullandı.