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Rıdvan Dilmen açık açık söyledi! Icardi'nin pozisyonu tartışmasız penaltı

Rıdvan Dilmen açık açık söyledi! Icardi'nin pozisyonu tartışmasız penaltı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maça Icardi'ye yapılan hareket kamgasını vurdu. Hakemin devam ettirdiği pozisyonla ilgili Rıdvan Dilmen, "Gördüğümüz açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi" dedi.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen 0-0 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında konuştu. Galatasaray’ın galibiyete daha yakın taraf olduğunu kaydeden Dilmen, Mauro Icardi’nin penaltı pozisyonunu da yorumladı.

"Bu yıl bir daha kırılmamak üzere rekorlar kırıldı. Biri Fenerbahçe biri Galatasaray. İki teknik adama da ligin 17. Haftasında size 44’er puan verelim deselerdi ‘ben 40’a da razıyım’ derlerdi emin ol." diyen Rıdvan Dilmen, maçla ilgili şunları söyledi:

TFF şöyle düşünmüş: Birbirini yenen...

"TFF şunu düşünmüş; bakın arkadaşlar aranızda oynadığınız maçlarda kim kimi yenerse şampiyon olun ama 2 maç da berabere biterse atabildiğiniz kadar atın genel averaja doğru gider demiş."

Hakem oynanmayan süreleri oynatmadı

Arda Kardeşler o son düdüğü oh diyerek çaldı. İlk yarı 1 dakika uzattı 20 faulle, 3-4 ofsaytla, birkaç tartışmayla. İkinci yarıda 6 dakikanın zaten 3.5 dakikası oynanmadı.

Maçta faul rekoru kıldı

Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray rekor kırdılar. Bir maçta bu kadar faul olur, bir maçta bu kadar geri pas olur ve bir maçta topun oyunda kalma süresi bu kadar az olur. 

VAR hakemi çağırsa 5 saniyede penaltı verir

Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonu yorumlayan Dilmen, "Gördüğümüz açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı." ifadelerini kullandı.

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