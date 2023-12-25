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'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu

'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın hafta içinde “Amber” adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımı sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

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Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen “Tesla katili” lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi.

Fiat’ın Multipla modeli otomobili en çirkin tasarım olarak daha önce ilan edilse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülünün de sahibi olmuştu.

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek.

Avtator 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı.

Tasarımla alay edenlerin başında Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları ilk sırada yer alıyor.

Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor. Bununla birlikte otomobilinin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği de yine gelen haberler arasında.

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