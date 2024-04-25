Koçtaş ustalarına Fiat ticari araçlarda yüzde 8'e varan indirim

Koçtaş, Ustabilir'e kayıtlı ustalara Fiat ticari araçlarda yüzde 8'e varan indirim uygulanacağını duyurdu.

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Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş ve Fiat, ustalara yönelik işbirliğini hayata geçirdi.

Usta arayanlarla işinin uzmanını bir araya getiren Koçtaş'ın platformu Ustabilir'e kayıtlı ustalara özel düzenlenen kampanya kapsamında avantajlı indirim oranlarıyla araç sahibi olunabiliyor.

Ustalara, Fiat'ın Scudo, Doblo Combi, Ducato Van ve Ducato kamyonet modellerinde, mevcut kredi veya nakit alımların üzerine ek yüzde 2 indirim sağlanarak yüzde 8'e varan indirim uygulanacak.

Stoklarla sınırlı ve 30 Nisan'a kadar geçerli olan kampanyayla Koçtaş'tan alışveriş yapan ustalar, ticaretlerini yeni araçlarıyla büyütme imkanına kavuşacak.

İndirimlerden yararlanmak isteyen ustaların talep edilen belgelerle beraber Koçtaş Ustabilir uygulamasındaki kullanıcı ekran görüntüsünü Fiat bayilerine beyan etmeleri gerekiyor.