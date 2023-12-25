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Fenerbahçeli Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak Icardi yorumu: Penaltı için ağladılar

Fenerbahçeli Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak Icardi yorumu: Penaltı için ağladılar

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Icardi'nin gözünün morardığı fotoğrafa Fenerbahçeli Dzeko'nun yaptığı yorum sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı. Dzeko, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar." dedi.

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Ligin 18. hafta karşılaşmasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelirken, 0-0 biten karşılaşmanın yankıları sürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, Icardi'nin kale direğine çarptığı için gözünün morardığını savunurken, Galatasaray ise rakip futbolcunun itmesi sonucu Icardi'nin yüzünü direğe çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti.

Galatasaray'ın maç sonu paylaştığı Icardi'nin gözünün morardığı fotoğraf gündem olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın Icardi postunu ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da paylaşırken, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'dan yanıt gecikmedi.

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullanırken, yıldız ismin bu sözleri Galatasaray taraftarını oldukça kızdırdı.

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