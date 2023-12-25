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Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aksaray’da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

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Olay gece yarısı Kılıçarslan Mahallesi Şehit Ali Çakır Caddesi Atılgan Apartmanı 3. katta yaşandı. Evde yalnız yaşayan Vedat Karalar’dan (67) haber alamayan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, ailenin rızası ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çilingir çağırdı. Çilingir marifeti ile kısa sürede kapı açılırken polis ve sağlık ekipleriyle içeriye giren yaşlı adamın çocukları babalarını ölü olarak buldu. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Şüpheli ölüm çerçevesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaşlı adamın çocukları olay yerinde fenalık geçirdi.

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