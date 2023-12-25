BIST 7.558
DOLAR 29,09
EURO 32,14
ALTIN 1.922,67
HABER /  GÜNCEL

37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında

37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında

37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen ’Kalkan-4’ operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 4 bin 568 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 4 bin 568 düzensiz göçmenin de kurtarıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde jandarma ve polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!
Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!
Mehmet Şimşek noktayı koydu: Bitireceğiz ama tarih vermiyorum
Mehmet Şimşek noktayı koydu: Bitireceğiz ama tarih vermiyorum
Bursa'da aynı ikamette 28 göçmen yakalandı
Bursa'da aynı ikamette 28 göçmen yakalandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Kassam Tugayları: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü, 35 askeri araç tahrip edildi
Kassam Tugayları: Son 4 günde 48 İsrail askeri öldürüldü, 35 askeri araç tahrip edildi
Rıdvan Dilmen açık açık söyledi! Icardi'nin pozisyonu tartışmasız penaltı
Rıdvan Dilmen açık açık söyledi! Icardi'nin pozisyonu tartışmasız penaltı
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, çocuk sporculara cinsel istismar suçundan tutuklandı
Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, çocuk sporculara cinsel istismar suçundan tutuklandı
Derbi sonrası Fenerbahçe ile Galasataray Icardi için kapıştı! Dirsek mi morarttı direğe çarptığı için mi morardı
Derbi sonrası Fenerbahçe ile Galasataray Icardi için kapıştı! Dirsek mi morarttı direğe çarptığı için mi morardı
İzmir’de yol ortasında ölü bulunan kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı
İzmir’de yol ortasında ölü bulunan kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı
Galatasaray'dan derbi sonrası Icardi paylaşımı: Utanıyoruz
Galatasaray'dan derbi sonrası Icardi paylaşımı: Utanıyoruz
Fenerbahçe’de yıldız isim İstanbulspor maçında cezalı!
Fenerbahçe’de yıldız isim İstanbulspor maçında cezalı!
TSK'dan terör örgütüne ağır darbe! 30 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan terör örgütüne ağır darbe! 30 terörist etkisiz hale getirildi