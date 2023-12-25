37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında

37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen ’Kalkan-4’ operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve 4 bin 568 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 4 bin 568 düzensiz göçmenin de kurtarıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde jandarma ve polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."