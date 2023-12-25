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O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti

O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk ordusuna ve askerlerin eşleri ile kızlarına ağır hakaretler eden Erhan Osman Kaynak isimli şahıs, evinde basılıp, gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Geriği yapıldı" diyerek duyurdu.

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Kendisini "Allah'ın elçisi" olarak tanıtan Erhan Osman Kaynak isimli şahıs, Türk askerini kazıklarda oturtmak, karılarının namusuna tükürmek, bebeklerini kazıklara oturtmak, şereflerine tükürmek ile tehdit ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya ayağa kalktı. Gece videoyu paylaşan kişi, sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı!" dedi. Kaynak, Siber Suçlar polisleri tarafından Antalya'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." dedi. 

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