BIST 7.392
DOLAR 29,26
EURO 32,32
ALTIN 1.932,05
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişi istihdam edilecek. Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.

Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

 Tarım ve Orman Bakanlığına uzman ve denetçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
5 ton ayçiçeği yola saçıldı! Devrilen traktör römorku trafiği aksattı
5 ton ayçiçeği yola saçıldı! Devrilen traktör römorku trafiği aksattı
Ortağı tarafından başından vurulan kişi öldü!
Ortağı tarafından başından vurulan kişi öldü!
Petrol piyasalarında Noel tatili arası!
Petrol piyasalarında Noel tatili arası!
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu
Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu
'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu
'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu
O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti
O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları! Yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları! Yükseliş mi var düşüş mü?
Fenerbahçeli Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak Icardi yorumu: Penaltı için ağladılar
Fenerbahçeli Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak Icardi yorumu: Penaltı için ağladılar
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında
37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında