BIST 7.392
DOLAR 29,26
EURO 32,32
ALTIN 1.932,05
HABER /  EKONOMİ

Petrol piyasalarında Noel tatili arası!

Petrol piyasalarında Noel tatili arası!

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Abone ol

Cuma günü 79,35 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,07 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 73,56 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatları İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle 80 doların üzerine çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu
Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu
'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu
'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu
O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti
O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları! Yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamları! Yükseliş mi var düşüş mü?
Fenerbahçeli Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak Icardi yorumu: Penaltı için ağladılar
Fenerbahçeli Dzeko'dan Galatasaraylıları kızdıracak Icardi yorumu: Penaltı için ağladılar
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında
37 ilde 'Kalkan' Operasyonu: 192 insan kaçakçısı gözaltında
Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!
Uşak’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü!
Mehmet Şimşek noktayı koydu: Bitireceğiz ama tarih vermiyorum
Mehmet Şimşek noktayı koydu: Bitireceğiz ama tarih vermiyorum
Bursa'da aynı ikamette 28 göçmen yakalandı
Bursa'da aynı ikamette 28 göçmen yakalandı