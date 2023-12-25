BIST 7.392
DOLAR 29,26
EURO 32,32
ALTIN 1.932,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti

 İzmir'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada darbeliden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle, yaşamını yitirdi.

Abone ol

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde 21 Aralık'tan bu yana tedavi altında bulunan Salih Zafer Dicle'nin, beyin ölümü gerçekleşti.

Yakınları, 64 yaşındaki öğretim üyesinin organlarını bağışlama kararı aldı. Dicle'nin karaciğer, böbrek ve korneaları operasyonla alındı.

Cenazenin, işlemin ardından inceleme için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki bir kafeteryada 21 Aralık'ta aralarında husumet bulunan iki grup barışmak için bir araya gelmiş, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada darbedilen Salih Zafer Dicle, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Gözaltına alınan S.K, E.G. ve T.G. dün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı!
Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı!
Edirne Mevlevihanesi yeniden ayağa kaldırılacak
Edirne Mevlevihanesi yeniden ayağa kaldırılacak
3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilecek
3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilecek
5 ton ayçiçeği yola saçıldı! Devrilen traktör römorku trafiği aksattı
5 ton ayçiçeği yola saçıldı! Devrilen traktör römorku trafiği aksattı
Ortağı tarafından başından vurulan kişi öldü!
Ortağı tarafından başından vurulan kişi öldü!
Petrol piyasalarında Noel tatili arası!
Petrol piyasalarında Noel tatili arası!
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü!
Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu
Erzincan Valisinin 'kar tatili' yanıtı gündem oldu
'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu
'Tesla katili' denildi Rusya’nın ilk elektrikli otomobili sosyal medyada alay konusu oldu
O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti
O şerefsiz için gereken yapıldı! "Türk askerini ve kızlarını kazığa oturtacam' demişti
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi
Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan işletmelere 9,4 milyon lira ceza kesildi