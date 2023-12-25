Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu

Çalışan emekli bir defaya mahsus verilecek 5 bin lira ikramiye ödemesi için geri sayım başladı. 26 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini içeren torba kanun teklifi görüşülecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde, sona gelindi. Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, bu akşam sona erecek. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alınacak.

86 maddelik torba yasa ile beraber 5 bin TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeler için SGK harekete geçecek

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.