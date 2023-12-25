Ev sahiplerine güzel kiracılara kötü haber! Mehmet Şimşek açıkladı: Yüzde 25 sınırı kalkıyor

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten ev sahiplerini sevindiren haber geldi. Kiracılarla ev sahiplerini birbirine düşüren kirada yüzde 25 artış sınırı kaldırılıyor.

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İş dünyası temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren haber geldi. Sözcü yazarı Nedim Türkmen, bugünkü yazısında Mehmet Şimşek'in o toplantıda yüzde 25’lik kira zammı sınırının kaldırılacağını söylediğini öne sürdü. İşte Türkmen'in "Paylaşacağım notlar, toplantıda yer alan üç arkadaşımdan aldığım bilgilerdir" notuyla duyurduğu o haber...

Yüzde 25 sınırı düzenlemesi uzatılmayacak

– Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak.

Birinci eve farklı ikinci eve farklı vergi

– Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz.