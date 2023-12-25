İYİ Parti'nin Ankara adayı ünlü gazeteci! Ülkü Ocakları eski başkanıydı! Mansur Yavaş'ın da dostu

İYİ Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına gazeteci Servet Avcı'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı olan Servet Avcı, halen Yeniçağ gazetesinde yazıyor. Avcı, Mansur Yavaş'la olan dostluğuyla da bilinen bir isim...

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İYİ Parti’nin CHP’den gelen yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddetmesinin ardından özellikle İstanbul ve Ankara’da kimi aday göstereceği merak konusu oldu. Kulislerde partinin bu iki il için aday bulmakta zorlandığını konuşulurken, bazı kurmaylar Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına Yavaş’ın 2015’ten beri beraber yürüdüğü ancak ekim ayında görevden aldığı “ülkücü” kökenli başdanışmanı Servet Avcı’ya teklif götüreceğini iddia etti.

Avcı, Turgut Altınok'u zora sokar

Cumhuriyet’te yer alan kulis haberine göre, teklif için Akşener’in talimat verdiği iddia edilirken; “Avcı’nın adaylığının, Yavaş’ı ve AK Parti’nin adayı olacağı konuşulan Turgut Altınok’u zora sokacağı” yorumu yapılıyor.

Yavaş, 2017 yılının Temmuz ayında İyi Parti lideri Meral Akşener'in de gittiği Servet Avcı'nın kızının düğününe katılmış ve fotoğraf çektirmişti.

Öte yandan partinin, Adana’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın karşısına Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın çıkaracağı iddia ediliyor. Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.