AK Parti yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı! Merakla beklenen tarih belli oldu

Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği aday belirleme heyetleri 13'ncü toplantının ardından yol haritasını şekillendirdi.

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AK Parti ve MHP, 2019 yerel seçim işbirliğini bu seçimde genişletme kararı aldı. 30 büyükşehrin tamamında ortak aday ile seçime girecek olan Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti ve MHP, 51 ilin 29'nda ortak aday ile 22 ilde ise ayrı adaylarla seçime girecek.

Sabah'ta yer alan habere göre 3, büyükşehirin 28'nde AK Parti'nin Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinde MHP'nin adayı desteklenecek. Ortak aday çıkarılacak 29 il belediyesinde 5 ilde MHP'nin, 24 ilde ise AK Partinin adayı çıkarılacak. Böylece AK Parti 74 ilde aday çıkarmış olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı açıklanacak

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlemeyi planladığı programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. İlçe belediye başkan adaylarının ise daha sonra açıklanması öngörülüyor.



Aday belirleme toplantıları kapsamında 15 büyükşehir için özel çalışma yapan AK Parti'nin bu çalışmaları devam ettirip ettirmeyeceği illerin ihtiyaçlarına göre şekillenecek. AK Parti bir yandan aday çalışmaları yaparken diğer yandan da seçim beyannamesi ve starateji toplantılarını da sürdürüyor. AK Parti strateji toplantılarında vites artırdı.

15 Ocak'ta seçim beyannamesi açıklanacak

Yeni yılla birlikte seçim takviminin işlemesiyle partinin kendi takvimi de hızla hayata geçirilecek. 15 Ocak'ta Ankara Spor Salonunda aday tanıtım toplantısı ile birlikte seçim beyannamesinin de açıklanması planlanıyor.