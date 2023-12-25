CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi

Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

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Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi; terör saldırılarını lanetledi.

2024 yılı bütçesine "hayır" oyu

2024 yılı bütçesinde emeklilere, öğretmenlere, çalışanlara yer verilmediğini iddia eden Genç, 2024 yılı bütçesine "hayır" oyu vereceklerini söyledi.

"En az 20 bin lira olmalı"

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin de Genç, "Bu hafta asgari ücret görüşmeleri sonlandırılacak. 11 bin 400 lira olan asgari ücret 15-16 bin liraya çıkacak gibi görünüyor. Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı." dedi.