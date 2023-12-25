BIST 7.392
DOLAR 29,26
EURO 32,32
ALTIN 1.932,05
HABER /  POLİTİKA

CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi

Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, asgari ücretin en az 20 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Genç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi; terör saldırılarını lanetledi.

2024 yılı bütçesine "hayır" oyu 

2024 yılı bütçesinde emeklilere, öğretmenlere, çalışanlara yer verilmediğini iddia eden Genç, 2024 yılı bütçesine "hayır" oyu vereceklerini söyledi.

"En az 20 bin lira olmalı"

Yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına ilişkin de Genç, "Bu hafta asgari ücret görüşmeleri sonlandırılacak. 11 bin 400 lira olan asgari ücret 15-16 bin liraya çıkacak gibi görünüyor. Asgari ücret en az 20 bin lira olmalı." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'nin Ankara adayı ünlü gazeteci! Ülkü Ocakları eski başkanıydı! Mansur Yavaş'ın da dostu
İYİ Parti'nin Ankara adayı ünlü gazeteci! Ülkü Ocakları eski başkanıydı! Mansur Yavaş'ın da dostu
Kardeşini tabancayla yaralayan kişiye 15 yıl hapis!
Kardeşini tabancayla yaralayan kişiye 15 yıl hapis!
4 ilde 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
4 ilde 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 9 kişi tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 9 kişi tutuklandı!
AK Parti yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı! Merakla beklenen tarih belli oldu
AK Parti yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı! Merakla beklenen tarih belli oldu
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Suudi mevkidaşıyla görüştü
Ev sahiplerine güzel kiracılara kötü haber! Mehmet Şimşek açıkladı: Yüzde 25 sınırı kalkıyor
Ev sahiplerine güzel kiracılara kötü haber! Mehmet Şimşek açıkladı: Yüzde 25 sınırı kalkıyor
Ekşi Sözlük'e ikinci erişim engeli getirildi
Ekşi Sözlük'e ikinci erişim engeli getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu 26 terörist öldürüldü
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu 26 terörist öldürüldü
İzmir'de kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
İzmir'de kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı!
Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı!