BIST 7.392
DOLAR 29,26
EURO 32,32
ALTIN 1.932,05
HABER /  GÜNCEL

MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'lı terörist Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal’ı nokta operasyonla Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi. Bolcal’ın, Irak’da, PKK tarafından Türkiye’ye ve güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler verdiği öğrenildi.

MİT, örgütün üst düzey teröristlerini hedef alıyor

Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu. Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

Eylem hazırlığı içerisindelerdi

MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal’ın, Kerkük’teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye’ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal’ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehitlerin ardından Meclis'te alkış krizi! Tek lider Recep Tayyip Erdoğan deyince...
Şehitlerin ardından Meclis'te alkış krizi! Tek lider Recep Tayyip Erdoğan deyince...
Japonya'dan PKK'yı ve eylemlerine kınama!
Japonya'dan PKK'yı ve eylemlerine kınama!
Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
Ayşen Gruda'nın ölen kızı hakkında olay iddia! Hastalığını sakladı mı?
Ayşen Gruda'nın ölen kızı hakkında olay iddia! Hastalığını sakladı mı?
Doğu Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz'de kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı!
TÜİK açıkladı! En yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler
TÜİK açıkladı! En yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler
Aston Villa fırsat tepti İnter tam gaz Kenan Karaman ile Juventus kazandı
Aston Villa fırsat tepti İnter tam gaz Kenan Karaman ile Juventus kazandı
AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışacağı illerden bazıları belli oldu
AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışacağı illerden bazıları belli oldu
CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi
CHP asgari ücretin bakın ne kadar olmasını istedi
İYİ Parti'nin Ankara adayı ünlü gazeteci! Ülkü Ocakları eski başkanıydı! Mansur Yavaş'ın da dostu
İYİ Parti'nin Ankara adayı ünlü gazeteci! Ülkü Ocakları eski başkanıydı! Mansur Yavaş'ın da dostu
Kardeşini tabancayla yaralayan kişiye 15 yıl hapis!
Kardeşini tabancayla yaralayan kişiye 15 yıl hapis!
4 ilde 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
4 ilde 1205 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!