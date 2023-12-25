Leyla Alaton'un Hafize Gaye Erkan'la ilgili yıllar önceki paylaşımı gündem oldu

İş insanı Leyla Alaton'un 2014 yılında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yaptığı paylaşım gündem oldu.

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Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un, 2014 yılında Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım konuşuluyor.

Alaton, bugün Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullanıyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, İstanbul'daki kiraların yüksekliğine değinirken, annesinin evine yerleştiğini açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Hafize Gaye Erkan, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası'nın yeni başkanı yapıldı.

Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görevler icra eden Erkan, TCMB Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun yerine getirilmişti.