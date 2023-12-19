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Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın oturduğu eve 35 bin TL kira ödüyor! Aidatla 489 bin TL

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın oturduğu eve 35 bin TL kira ödüyor! Aidatla 489 bin TL

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, İstanbul'da kiralar çok yüksek olduğu için ev bulamadığını ve annesinin yanına taşındığını açıklamasıyla ilgili tartışma sürüyor. Öte yandan, Merkez Bankası'nın, Başkan Gaye Erkan için kiralanan daireye, aidatla birlikte 49 bin TL ödediği iddia edildi.

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İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kira fiyatları uçtu. Adliye koridorları ev sahibi-kiracı dava dosyalarıyla dolup taştı. Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ahmet Hakan'a verdiği röportajda İstanbul'daki ev kiralarından şikayet edip, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” dedi.

270 metrekare eve 35 bin TL kira

İstanbul’da ev kiralarının çok pahalı olmasından yakınıp, annesinde kaldığını açıklayan Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, Ankara’da Beysu Konakları adlı sitede oturduğu öğrenildi. Sözcü gazetesinin haberine göre Başkan Erkan için kiralanan ve brüt 270 metrekare olan daireye Merkez Bankası tarafından aylık 35 bin lira kira ödeniyor.

Aidatla birlikte aylık 49 bin TL

KDV ve 7 bin liralık aidat ile birlikte aylık ödeme 49 bin lirayı buluyor. Erkan, bankanın “Başkanlık Lojmanı’’ olmasına rağmen; küçük çocuğu nedeniyle burayı uygun bulmayınca Beysu Konakları’ndan konut kiralandı.

Oturduğu dairenin fiyatı 30 milyon TL

Beysu Konakları Ankara’nın lüks semtlerinden Beysukent Pınar Caddesi üzerinde bulunuyor. Hafize Gaye Erkan için daire kiralanan sitede, fitness salonu, sauna, buhar odası, kafeterya, yüzme havuzu ile 1.500 metrekarelik kapalı spor salonu bulunuyor.

Toplam 359 konutun olduğu sitede, 8 bin 500 metrekarelik yapay gölet, 4 bin ağaçtan oluşan orman alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, tenis kortu ile basketbol sahası da var. Sitede çok katlı blokların yanı sıra villalar da yer alıyor. Çok katlı bloklarda daireler 27-30 milyon liraya, villalar ise 55-60 milyon liraya satılıyor.

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