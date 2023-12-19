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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 00.00'da Macaristan'dan yurda hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı.

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.

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