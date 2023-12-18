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BMGK'den skandal Gazze kararı! Anlaşma sağlanamadı

BMGK'den skandal Gazze kararı! Anlaşma sağlanamadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturumda anlaşma sağlanamadı.

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İsrail, haftalar boyunca ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze'de saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 453 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

BMGK oturumu ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nde çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi.

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