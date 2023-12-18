Sacha Boey'e Devler Ligi'nde büyük onur!
Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en iyi takımına seçildi.Abone ol
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla üçüncü sırada tamamladı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek sarı-kırmızılıların play-off turundaki rakibi Çekya ekibi Sparta Prag oldu.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşmasının en iyi takımı belli olurken Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey de en iyi takıma seçildi.
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi takımı:
Sommer -Inter
Raum - Leipzig
Hummels - Dortmund
Zubeldia - Real Sociedad
SACHA BOEY - GALATASARAY
Zaire Emery - PSG
Zubimendi - Real Sociedad
Rasmus Falk - Kopenhag
Bukayo Saka - Arsenal
Harry Kane - Bayern Münih
Bellingham - Real Madrid