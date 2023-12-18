Reina'nın eski sahibinin şirketine iflas talebi

Ünlü eğlence mekanı Reina’nın eski sahibi Mehmet Koçarslan’ın sahibi olduğu enerji şirketinin iflası istendi. İflası talep edilen Hadımköy Enerji 35 yıl önce kurulan bir şirket.Abone ol
Ticaret Mahkemesi’nde görülecek davaya göre, Deltavip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şti, Reina’nın eski sahibi Mehmet Koçarslan'dan alacağını tahsil edemeyince dava açtı.
HalkTV'nin haberine göre, dava dosyasında Deltavip Güvenlik, Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’nin iflasını istediği görülüyor.
Mahkeme, ilk duruşmanın önümüzdeki mart ayı sonuna doğru yapılmasına karar verdi. Bu arada iflası talep edilen Hadımköy Enerji 35 yıl önce kurulan bir şirket.
Öte yandan, Koçarslan’ın sahibi olduğu ünlü eğlence mekanı Reina 2017’de terör örgütü IŞİD’in saldırısına uğramış 39 kişi yaşamını yitirmişti. Katliamın ardından Reina kapandı.