Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Sandor Sarayı'ndaki Neptün Havuzu'na "anı parası" attı. Erdoğan, daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanlığının özel defterini imzaladı.
İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, görüşmenin ardından, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın gerçekleşeceği Karmelita Manastırı'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesi bekleniyor.