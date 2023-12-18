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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ye dinleme şoku

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ye dinleme şoku

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, ofisinde dinleme cihazı bulunduğunu doğruladı.

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Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, basına yaptığı açıklamada, "Dinleme cihazının bulunduğu ofisi bugün kullanacaktım. Sürekli olarak kullanmadığım bir mekan." dedi.

Birkaç çalışma ofisinin bulunduğunu belirten Zalujnıy, "Dün dinleme cihazının bulunduğu odayı uzunca bir süre kullanmadım ancak biz yine de tedbir amaçlı arama yaptık ve bulduk. Bu ofise bu sabah gittim." diye konuştu.

Zalujnıy, dinleme cihazının sadece kendi ofisinde değil başka yerlerde de bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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