BIST 7.889
DOLAR 29,06
EURO 31,78
ALTIN 1.891,88
HABER /  GÜNCEL

MSB açıkladı! Sınırda 3'ü FETÖ'cü, 2’si PKK'lı olmak üzere 46 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MSB açıkladı! Sınırda 3'ü FETÖ'cü, 2’si PKK'lı olmak üzere 46 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı! Türk-İş'ten açıklama geldi! Rakam konuşuldu mu?
Foto Galeri Asgari ücret zammı için ikinci toplantı! Türk-İş'ten açıklama geldi! Rakam konuşuldu mu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Ekrem İmamoğlu anketi! 'Oy vermem' diyenler büyük fark attı
Ekrem İmamoğlu anketi! 'Oy vermem' diyenler büyük fark attı
Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu
Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu
Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor! Gazzeli 102 hasta ve yaralı refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor! Gazzeli 102 hasta ve yaralı refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Depreme dayanıksız raporu verilen ortaokul yıkıldı!
Depreme dayanıksız raporu verilen ortaokul yıkıldı!
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi
Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı!
Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı!
Yılmaz Erdoğan’dan yeni dizi: İnci Taneleri
Yılmaz Erdoğan’dan yeni dizi: İnci Taneleri
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte Play-Off Turu eşleşmeleri...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte Play-Off Turu eşleşmeleri...
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
İnternette tanışıp evine davet ettiği kişiler kabusu yaşattı!
İnternette tanışıp evine davet ettiği kişiler kabusu yaşattı!
YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program
YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program