MSB açıkladı! Sınırda 3'ü FETÖ'cü, 2’si PKK'lı olmak üzere 46 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'i terör örgütü mensubu 46 kişinin yakalandığını bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücret zammı için ikinci toplantı! Türk-İş'ten açıklama geldi! Rakam konuşuldu mu?