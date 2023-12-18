Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dil ve Konuşma Terapisi (DKT) Bölümü tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu' Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde başladı.

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, SBF Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, Dekan Yardımcısı ve DKT Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan başta olmak üzere çok sayıda kişi sempozyumun açılışında yer aldı.

“DKT ülkemizde ilk defa Anadolu Üniversitesinde kuruldu”

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün ülkemizde ilk olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu’nun açılışında şunları aktardı:

“Sağlık meslek alanlarından biri olan dil ve konuşma terapisi, Anadolu Üniversitesinden köken alarak 1999 yılında kuruldu. 24 yıllık genç bir alan olmasına karşılık kuruluşundan itibaren sayısız vatandaşımıza dil, konuşma, iletişim, ses ve yutma bozuklukları alanlarında kanıta dayalı hizmetler sunmuş ve halen DİLKOM bünyesinde hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bunun yanında, akredite bir bölüm olarak çok sayıda öğrenci yetiştirip mezun vermiş ve alana nitelikli dil ve konuşma terapistleri kazandırmıştır. Üniversitemiz yetkin akademisyen ve klinisyen yetiştirme misyonu çerçevesinde çok sayıda eğitim ve öğretim faaliyeti düzenleniyor. Bugün burada dil bozukluklarına ilişkin güncel bilgileri alanında uzman konuşmacılarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmak üzere bir faaliyet daha gerçekleştiriyoruz.”

“Öğrencilerimiz deneyim kazanarak mesleğe adım atıyor”

Anadolu Üniversitesi SBF Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili ise sempozyumda şunları aktardı:

“2012 yılında fakültemiz bünyesinde kurulmuş olan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü donanımlı eğitim ve öğretim kadrosuyla 2016 yılından bu yana çok sayıda mezun verdi. Öğrencilerimizin, Üniversitemiz çatısı altında yer alan DİLKOM uygulama ve araştırma merkezinde klinik deneyim kazanarak mesleğe adım atmalarına imkan sağlamaktan gurur duyuyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi de bu çerçevede ilerlerken kalite alanındaki geliştirme çalışmalarının öğretim faaliyetlerine de yansımış olduğu görülmekte. Uluslararası camiada standart kriterlere ulaşılması ve öğretim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması amacıyla 2015 yılında Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) kurularak Sağlık Bilimleri Öğretim Programlarına akreditasyon verilmekte. Anadolu Üniversitesinin adına yakışır şekilde bölümümüz, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri içerisinde ilk akredite olan ve halen akreditasyonu olan 2 bölümden biri. Bu meyanda, nitelikli meslek elemanları yetiştirmeye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da emin adımlar ile devam edeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. “

“Akademik çalışmalar yaparak verilen hizmetlerin kalitesini arttırıyoruz”

Cumhuriyetimizin 100. yılından ilham alarak sempozyum için yola çıktıklarını aktaran Anadolu Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı ve DKT Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan sempozyumun aynı zamanda yakın bir geçmişte emekli olan Anadolu Üniversitesi SBF Dekanı Prof. Dr. İlknur Maviş’e ithaf edildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Elçin Tadıhan Özkan konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Anadolu DKT olarak kurulduğumuz günden bu yana köklerimizde yer alan bilgiyi yayma, geliştirme ve paylaşma motivasyonuyla bugün sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Dil bozuklukları erken çocukluk döneminden yaşlılığa kadar olan dönemde pek çok bireyi etkilemekte, yaşam kalitelerini düşürmekte ve iletişim kurmalarını zorlaştırmaktadır. Dil ve konuşma terapistleri olarak her yaşta dil ve konuşma bozukluğu yaşayan bireylere hizmet etmekte; hayat kalitelerini artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek için elimizden gelenin en iyisiyle çalışmakta, bu alanda akademik çalışmalar yaparak verilen hizmetlerin kalitesini ve çeşidini artırma gayesindeyiz.”

“Dünden Bugüne Dil ve Konuşma Terapisi Mesleği” başlıklı konuşması ile Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Konrot açılış konuşmalarının ardından katılımcılarla bir araya geldi. Prof. Dr. Konrot konuşmasında şunları ifade etti: “Meselelerimize sahip çıkmak için dernekler, sivil toplum hareketleri son derece önemlidir, güçlerin bu noktada birleştirilmesi lazım. Ne kadar birlikte olursak o kadar ileriye gideriz."

“Cumhuriyetin 100. Yılında DKT Mezunu Olmak” başlıklı konuşması ile Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur Maviş ise şunları söyledi: “Dil ve konuşma terapistliği; konuşma, ses, biliş, iletişim, yeme içme ve yutma gibi bozukluklar ile uğraşan bir meslek dalıdır. Hala bir ruhsat sorunumuz var şu anda çalıştığımız özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde. Üniversitelerde ve rehabilitasyon kurumlarında çalışanları biliyoruz ama belki hastanelerde daha fazla var olmalıyız bu konuda kadroların yetersizliği bir engel fakat sizlerin yine de hastanelere rağbet etmenizi de çok istiyoruz.”

Sempozyum paralel oturumlarla devam etti

Açılış oturumunun ardından ise “Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu” Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu ve Mavi Salon’da paralel oturumlarla devam etti. Paralel oturumlarda “Gelişimsel Dil Bozukluğu”, “Travmatik Beyin Hasarı ve Sağ Beyin Hasarına Bağlı Bilişsel İletişimsel Bozukluklar”, “İkincil Dil Bozuklukları” ve “Edinilmiş Dil Bozukluğu: Afazi” panellerinin oturum başkanlıklarını Prof. Dr. İlknur Maviş, Prof. Dr. Bülent Toğram, Prof. Dr. Özlem Diken ve Dr. Öğr. Üyesi Didem Çevik yaptı. Panellerde çok sayıda akademisyen “Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu” kapsamında çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.