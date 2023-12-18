Asgari Ücret zammı ikinci toplantısı sona erdi rakam konuşuldu mu? Türk-İş'ten açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafından öneri gelmediğini açıkladı.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı." dedi.

Ağar şunları söyledi: "TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok. Bu hafta içinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca varmasını diliyoruz."

Mevcut asgari ücret 11.402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.