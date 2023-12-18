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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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