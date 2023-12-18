FOX reyting düşüşünü affetmedi: O dizi de final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü sürerken, FOX Tv, reyting düşüşü nedeniyle 'Adım Farah' dizisi için final kararı verdi. Kanal, projenin ekran macerasının 27. bölümde sona ermesini kararlaştırdı.

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FOX'ta ekrana gelen “Adım Farah” dizisi, yurt dışı satışlarından dolayı çarşamba gününden cumartesine alınmıştı. 26 bölüm olarak belirlenen final bölüm sayısının reytinglerinin yükselmesi halinde uzatılması planlanmıştı. 26. Bölümü yaklaşınca da 25. Bölümün reytingleri önem teşkil etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sabah yapım şirketi ve kanal görüşerek son kararı verdi.

Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı “Adım Farah” dizisi, 27. bölümde ekranlara veda edecek.