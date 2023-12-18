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Sigaraya rekor zam geliyor! En ucuz sigara 65 lira olacak

Sigaraya rekor zam geliyor! En ucuz sigara 65 lira olacak

2023 yılı geride kalırken, zam bombardımanı devam ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde akaryakıttan sigaraya kadar pek çok kalemde ÖTV zammı için düğmeye basıldı.

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Yılbaşında bir paket sigaradan alınan maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı 42,96 Türk Lirası’na (TL) çıkacak.

Yüzde 20 oranındaki Katma Değer Vergisi (KDV) de dikkate alındığında firmalar hiçbir maliyeti yansıtmadan satış yaparsa en ucuz sigaranın fiyatının 51,50 TL’ye çıkması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları  (Yİ-ÜFE)yüzde 53,15 arttı.

ÜFE’nin yılın son altı ayını en az yüzde 16 artışla tamamlaması bekleniyor.

Sigaradan tahsil edilen vergi tutarının satış fiyatının yüzde 63’ünden daha az olmaması şartı var. Buna göre, sigaradan alınacak ÖTV’nin 42,96 lira olacağı tahmin ediliyor. Hâlihazırda en ucuz sigara 45 TL’den satılıyor.

Habertürk’ün haberine göre, firmanın maliyeti ilave edildiğinde en ucuz sigaranın fiyatı 60 TL-65 TL aralığına tırmanacak.

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