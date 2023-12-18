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Savcı Sayan’dan kızdıracak istifa çıkışı: Akşener de İYİ Parti’yi bırakabilir

Savcı Sayan’dan kızdıracak istifa çıkışı: Akşener de İYİ Parti’yi bırakabilir

AKP’nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya sayfasından İYİ Parti’de meydana gelen istifalarla ilgili Meral Akşener’i ti’ye alan bir paylaşımda bulundu.

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İYİ Parti’de Meral Akşener seçimlere tek başlarına gideceğini açıklaması yaptığından bu yana partide gelen istifalar gündemden düşmüyor.

İYİ Parti'de dün altı isim daha partiden istifa ederken iyi Parti’den ayrılanların arasında İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da vardı.

Meral Akşener de istifa edebilir

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti’deki istifalara hemen hemen her hafta yenileri eklenirken AK Parti’nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan Akşener’i ti’ye alan bir çıkış geldi. Sayan “Bu hızla, Meral Akşener’de İYİ Partiden istifa edebilir…” diye yazdı.

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