Ehlibeyt soyundan geliyorum deyip 500 TL fiş kesen sözde şeyhe dava

Diyarbakır’da dikenli telli, yüksek duvarlı malikanesinde 500 TL’ye fiş keserek muska yazan 'şeyh'e dava açıldı. 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan takipsizlik verilen şüphelinin tekke ve zaviyeler kanununa muhalefetten 6 ay hapsi istendi.

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Diyarbakır’da çevresi yüksek duvarlı, dikenli teller ve güvenlik kameralarıyla donatılmış avlulu bir evde kendini “Şeyh” olarak tanıtıp randevulu sistemle sıraya giren çoğu kadın ziyaretçilerine 250 ila 500 lira karşılığında fiş keserek maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan A.A hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Özgür Cebe'nin haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle “Tekke ve zaviyelerle türbeleri seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet” etmek suçundan dava açıldı. “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan ise takipsizlik kararı verildi. Şeyh’in adına kayıtlı biri Audi, diğeri Tiguan iki adet lüks jeep çıktı. A.A, bu araçlardan birini kendisinin, diğerini de oğlunun kullandığını söyledi, savunmasında "Ehlibeytin soyundan geliyorum, ben ve ailem Seyidiz, para almadım gönüllü dua yazarım" dedi.

7 çocuk babası

Bağlar İlçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde çevresi duvar, güvenlik kamerası ve dikenli tellerle çevrili bir avlulu bir evde para karşılığında fiş keserek özellikle kadın ve çocuklara muska yazdığı belirlenen 7 çocuk babası 58 yaşındaki A.A hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yerel ve ulusal basın ile sosyal medya platformlarında konuyla ilgili haberlerin yer alması üzerine re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, dolandırıcılık büro amirliğine bağlı polislerin harekete geçtiği, nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hâkimliğinden alınan arama ve el koyma kararı üzerine bahse konu avlulu evde arama yapıldığı belirtildi.

Muska, sıra fişi...

Aramada 96 adet jelâtine sarılmış ve 1 adet de kâğıda sarılmış Arapça yazılar içeren muskalar, 23 adet de dua hazırlamada kullanıldığı belirlenen kurşun, yine ipe sarılı halde 3’lü muska, 4 adet Arapça yazılı kaşe, 30 adet sıra fişi olarak kullanılan kâğıtlar, çok sayıda halka, bir adet görüntü kayıt cihazının ele geçirildiği, bununla birlikte sanığın telefonuna da imajı alınmak üzere el konulduğu bildirildi.

Ailem Ehlibeyt'in soyundan geliyor

İddianamede sanık 'Şeyh’in savunmasına da yer verildi. ifadesinde, kendisinin Kötekan Dergâhı'na bağlı olduğunu, ailesinin de Ehlibeyt'in soyundan geldiğini belirterek şunları söyledi:

- Bu dergâh bana aittir. Ben ve ailem Seyidiz. Dergâhıma bağlı olan insanları da dergâh olarak kullandığım bu adreste kabul ederim. Burada birlikte zikir eder ve sohbet yaparız. Sohbetlerimizde insanlar gelip bana dertlerini ve sıkıntılarını anlatırlar. Ben de onlarla birlikte bu sıkıntılarına ve dertlerine çözüm için birlikte dualar ederiz. Bu sıkıntıda olanlar benden kendilerine dua yazmamı isterler. Ben de onlara şifa olsun diye okunması gereken duaları okurum.

- Bunun haricinde kesinlikle kimseden yazmış olduğum dualar ya da farklı şekilde maddi menfaat temin etmek amacıyla para talep etmedim ve kimseden bu iş karşılığında ücret almadım. Hatta para vermek isteyenler olduğunda reddettim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Ben kimseye muska ve büyü yapmadım. Sadece şifa bulmaları için dua yazdım. Evimdeki aramada polisin ele geçirdiği malzemelerin hepsini dua yazmak için kullanıyordum. Bir kısmı da zaten zikir esnasında çalınan müzik aletlerinin parçalarıdır.

Sanığın avukatı ise müvekkiline itibar suikastı yapıldığını belirterek, “Toplumun dini duyguları olduğundan bazı şahsiyetlerde bu duyguları temsil ettiklerinden dolayı müvekkilin ailesi de seyid oldukları için toplumda itibarları söz konusudur. Müvekkilimin çevresinde saygınlığı vardır. Kendisine itibar suikastı yapılmaktadır” dedi.

TEKKE VE ZAVİYELER KANUNUNA MUHALEFET

İddianamede, sanığın görüntü kayıtları, dergâh olarak kullandığı evdeki aramada ele geçirilen malzemeler dikkate alındığında, sanığın 677 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği ve aynı kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasındaki “Alelümum tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur” hükmünü ihlal ederek üzerine atılı suçu işlediği için 6 ay hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın ikametinde ele geçen malzemelerin de adli emanette delil olarak saklanması istendi.