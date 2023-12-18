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İsrail güne katliamla başladı! En az 100 kişi öldü! Mossad 'esir takası' Hamas'ın taleplerini sızdırdı

İsrail güne katliamla başladı! En az 100 kişi öldü! Mossad 'esir takası' Hamas'ın taleplerini sızdırdı

İSRAİL Gazze'de giriştiği soykırıma hız verdi. Gece yarısı Cibaliye bölgesine düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail istihbaratı Mossad'ın direktörü arabulucularla müzakerelerin yeniden başlatılması için yeşil ışık aldığını duyurdu. Hamas'ın talepleri belli oldu.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü. Netanyahu üzerindeki baskı artarken İsrail basını rehine takası anlaşması için Mossad'ın devreye girdiğini yazdı. Hamas'ın anlaşma için talepleri sızarken Tel Aviv'in ilk yanıtı da haberlere yansıdı.

Mossad, esir takası konusunu görüşüyor

İsrail medyası, Mossad direktörünün arabulucularla müzakerelerin yeniden başlatılması için yeşil ışık aldığını bildiriyor. Söz konusu haberlere göre, David Barnea, birkaç gün önce Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile görüştükten sonra muhtemelen müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere İsrail'e döndü. Bu hafta ikinci bir toplantı yapılması bekleniyor.

İşte Hamas'ın talepleri...

İsrail ve Hamas rehine anlaşmasına açık, ancak bunun nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmazlıklar devam ediyor. Konuya yakın kaynaklar Hamas'ın tek taraflı olarak serbest bırakılacak rehinelerin listesini belirlemekte ısrar ettiğini ve İsrail güçlerinin önceden belirlenen sınırların gerisine çekilmesini talep ettiğini söyledi. Kaynaklar, İsrail'in çekilmeyi reddettiğini de ekledi.

İsrail, 3 İsrailli asker rehineyi öldürünce...

3 İsrailli esirin İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından diyaloğun yeniden başlatılması yönünde baskı arttı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma yapılması yönünde baskı altında. Hamas, yalnızca IDF'nin Gazze'deki askeri harekâtının sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmayı içeren bir anlaşmayı değerlendireceğini kamuoyuna açıkladı.

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