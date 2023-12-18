Serenay Sarıkaya 40 milyona Boğaz’da kaldı!

Özel hayatı ile son günlerde gündemde olan oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında olay bir iddia ortaya atıldı. Herkes acaba nerede yaşıyor derken Serenay Sarıkaya Boğaz'dan çıktı.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki dairesinden taşınmış, onun çıktığı evi Burcu Esmersoy kiralamıştı. Herkes Sarıkaya’nın nereye taşındığını merak ederken, ünlü oyuncunun yine Boğaz kıyısında kaldığı ortaya çıktı detayları Mehmet Üstündağ yazdı.

Serenay Sarıkaya, Boğaz’a duyduğu sevgisi içintercihini Ortaköy’den yana kullanmış. Oyuncu, şehrin kalbinde ancak huzurlu bir yaşam sürmek adına tercihini lüks bir siteden yana yaparak bahçe katı daire satın almış.

Sarıkaya’nın yeni evi için ödediği bedel ise 40milyon TL.Site içindeki bahçe katında bulunan ev, geniş yeşil alanıyla konforlu bir yaşam sunuyor