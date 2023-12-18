BIST 7.919
DOLAR 29,07
EURO 31,77
ALTIN 1.893,29
HABER /  DÜNYA

İsrail'in öldürdüğü esirler: "SOS" ve "Rehineyiz" uyarılarına rağmen vuruldular

İsrail'in öldürdüğü esirler: "SOS" ve "Rehineyiz" uyarılarına rağmen vuruldular

İsrail, Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen üç İsraillinin, yemek artıklarını kullanarak yardım isteyen pankartlar yazdığını söyledi. Ortaya çıkan görüntülerde beyaz kumaşlara "SOS" ve "3 rehineyiz" yazdığı görülüyor.

Abone ol

Hamas'ın 7 Ekim saldırısında rehin aldığı 28 yaşındaki Yotam Haim, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz cuma günü İsrail askerleri tarafından Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde öldürüldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, vurulan İsrailliler vuruldukları yerin yanındaki binada bir süredir kalıyordu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli bir askeri yetkili, "Adamlar bir binadan üstsüz çıktılar, içlerinden biri beyaz kumaşlı bir sopa taşıyordu" dedi.

Yetkili, askerlerden birinin, adamların onlarca metre uzakta olmasına rağmen onları "terörist" sanarak kendini tehdit altında hissettiğini ve onlara ateş açtığını dile getirdi.

Kumaşlara 'SOS' ve '3 rehineyiz' yazdılar

Üç İsrailliden ikisi o an ölürken biri yaralı halde binaya girmişti. Askerler, İbranice yapılan yardım çığlığıyla ateş etmeyi bırakmış ancak yaralı hayatını kaybetmişti.

Binanın dışında asılı olduğu görülen beyaz kumaş üzerine yazılmış "SOS" çağrısına (Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali) rağmen İsrail askerleri "terörist sandık" diyerek kendi vatandaşlarını katletti. Kumaşların diğerinde ise "3 rehineyiz" yazıyordu.

Sivilleri öldürmediklerini iddia eden İsrail ordusu, beyaz bayrak taşıyan vatandaşlarını öldürmenin "angajman kurallarının" ihlali olduğunu kabul etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fed'in açıklamaları emtia piyasasına doping yaptı
Fed'in açıklamaları emtia piyasasına doping yaptı
İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa’da gümüş madalya kazandı!
İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa’da gümüş madalya kazandı!
Şehirler arası yolculukta yeni dönem 2024'te başlıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı
Şehirler arası yolculukta yeni dönem 2024'te başlıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı
Japon deprem uzmanı İzmir'deki riske dikkat çekti!
Japon deprem uzmanı İzmir'deki riske dikkat çekti!
İsrail, 'yanlışlıkla' öldürdüğü İsrailli esirin yakının talebini reddetti
İsrail, 'yanlışlıkla' öldürdüğü İsrailli esirin yakının talebini reddetti
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlayacak!
Sırbistan seçimlerinin kazananı belli oldu zaferlerini ilan ettiler
Sırbistan seçimlerinin kazananı belli oldu zaferlerini ilan ettiler
Hırsızlar hem evi soydu hem de ev sahibinin köpeklerini öldürdü
Hırsızlar hem evi soydu hem de ev sahibinin köpeklerini öldürdü
İkinci toplantı bugün yapılıyor! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
İkinci toplantı bugün yapılıyor! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Konut fiyatlarında ağır tablo: Türkiye 'yine' zirvede
Konut fiyatlarında ağır tablo: Türkiye 'yine' zirvede
Doğu Anadolu'da besicilerin kış mesaisi başladı!
Doğu Anadolu'da besicilerin kış mesaisi başladı!
Bursa’da başıboş atlar trafiği karıştırdı!
Bursa’da başıboş atlar trafiği karıştırdı!