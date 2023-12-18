Konut fiyatlarında ağır tablo: Türkiye 'yine' zirvede

Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatları özellikle son yıllarda uçuşa geçti. Barınma sorunu her geçen gün artarken Türkiye'de artan konut fiyatları dünya ülkelerini geride bıraktı. OECD verilerine göre, Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda.

Abone ol

Türkiye'de son yıllarda kendini gösteren emlak sektöründeki sıkıntılarının en büyük sebebi fahiş bir şekilde artış gösteren konut fiyatları oldu. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin konut fiyatlarında yıllık artış oranları belli oldu.

45 ülkenin bulunduğu raporda Türkiye, Konut Fiyat Endeksi'ndeki (KFE) artışta zirvede yer aldı. OECD verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi Türkiye'de 505 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'yi, Konut Fiyat Endeksi raporunda; 174 puanla Macaristan, 170 puanla Litvanya, 167 puanla Slovenya ve 162 seviyesinden Polonya takip etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Eylül 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi ise verileri eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, eylülde yıllık bazda yüzde 89,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,8 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9'luk artış görüldü.