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Dolarda yükseliş sürüyor, altın da durmuyor! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi bomba açıklama

Dolarda yükseliş sürüyor, altın da durmuyor! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi bomba açıklama

Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki rakamlar merak ediliyor. Dolar, Euro, altın alış-satış ne kadar oldu? Yükseliş sürüyor mu? Uzmanların beklentisi ne yönder?

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Serbest piyasada 28,9960 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1888 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.174 liradan, cumhuriyet altını 12.678 liradan satılıyor.

Altının onsu 2.023 dolar seviyesinde  bulunuyor.

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararının piyasalara etkisini açıkladı. tv100'deki yazısında Memiş şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü saat 14.00’de yılın son faiz kararını açıklayacak. TCMB’nin 250 baz puan faiz artırması bekleniyor. 

Pazartesi-Salı günleri dolar karşısındaki varlıklarda gerileme bekliyorum. Salı gününden sonra tekrar doların (dxy), uluslararası piyasalarda gerilemesini görürüz.

Dolar/TL kuru

28,98 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Yukarı yönlü hareketler devam eder.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağı, 2024’ün ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında kalmaya devam edeceği konusunda beklentimde bir değişiklik yok.

Düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyebilirim.

Ons altın

2 bin 18 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.

Bin 992 dolar destek seviyesini test etmesini bekliyorum.

Tekrar hızlıca 2 bin 40 dolar seviyesini hedef alan bir trend içerisinde yükselişini sürdürebilir.

Her düşüşü alım fırsatı olarak göreceğim.

2024 hedefim 2 bin 350 dolar.

Altın ve gümüşün gram fiyatını takip edecekler, ons tarafını takip etmeli.

Ons tarafında bin 992 dolar altın, 23,20 dolar gümüş karşısındaki gramlar nereye tekabül ediyorsa orası son noktadır.

Gram tarafında düşüşler cılız kalır ve kalıcı olmaz.

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