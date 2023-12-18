BIST 7.951
DOLAR 29,06
EURO 31,75
ALTIN 1.890,08
HABER /  SPOR

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Abone ol

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı, ilanı görenler şoke oldu
Mabel Matiz Altın Kelebek ödülünü satışa çıkardı, ilanı görenler şoke oldu
Alperen Şengün'ün 20 sayılık performansı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün'ün 20 sayılık performansı galibiyete yetmedi
Bir korkutan deprem de Malatya'dan! AFAD şiddetini duyurdu
Bir korkutan deprem de Malatya'dan! AFAD şiddetini duyurdu
Gebelere uyarı: Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat!
Gebelere uyarı: Bebek kaybetmemek için ilk 3 ayda bu gıdalara dikkat!
Kiralık ev bulamıyoruz çok pahalı demişti! Hafize Gaye Erkan Amerika'ya mı dönüyor?
Kiralık ev bulamıyoruz çok pahalı demişti! Hafize Gaye Erkan Amerika'ya mı dönüyor?
Erman Toroğlu'ndan yeni fikstür tepkisi: Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu çok net
Erman Toroğlu'ndan yeni fikstür tepkisi: Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu çok net
İYİ Parti finali Ankara ile yapacak! İsimler tek tek belli oluyor
İYİ Parti finali Ankara ile yapacak! İsimler tek tek belli oluyor
Van’da kar yağışı nedeniyle 138 yol ulaşıma kapandı!
Van’da kar yağışı nedeniyle 138 yol ulaşıma kapandı!
Stilist Sinem dehşeti yaşadı, sokak köpeği dudağını parçaladı! Meğer sahipliymiş gibi çip taktırıp...
Stilist Sinem dehşeti yaşadı, sokak köpeği dudağını parçaladı! Meğer sahipliymiş gibi çip taktırıp...
Asıl deprem orada olacak dedi Şener Üşümezsoy vahim detayı açıkladı
Asıl deprem orada olacak dedi Şener Üşümezsoy vahim detayı açıkladı
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Hesaplara yatacak tarih değişti
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Hesaplara yatacak tarih değişti
Tekel saldırısında istenen cezalar belli oldu
Tekel saldırısında istenen cezalar belli oldu