Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Hesaplara yatacak tarih değişti

Çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi bütçe görüşmelerine katıldı. Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen torba yasanın 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi tahmin ediliyor. Emekliye ikramiyenin hesaplara 15 Ocak 2024'ten önce yatması bekleniyor.

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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye düzenlemesi ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

Genel Kurul'da torba yasanın ilk 43 maddesi kabul edildi. Ancak, bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek

86 maddelik torba yasa ile beraber emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

İkramiye ne zaman yatacak?

Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak. Düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemelerin 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılması bekleniyor.