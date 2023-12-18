BIST 7.951
DOLAR 29,06
EURO 31,75
ALTIN 1.890,08
HABER /  GÜNCEL

TEİS Başkanı Nurten Sayda İlaç yokluğu sürecek

TEİS Başkanı Nurten Sayda İlaç yokluğu sürecek

İlaç fiyatları için belirlenen euro kurunun 17,55 liraya yükseltilmesinin ardından TEİS’ten tepki geldi. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir” dedi.

Abone ol

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmış, daha önce 14 lira olan euro değeri yüzde 25 artırılarak 17 lira 55 kuruşa yükselmişti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan zamma ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakanlıkça belirlenen kur son 8 yıldır, reel euro kurunun yüzde 50’si oranında seyretmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan ‘ilaç yoku’ probleminin en temel sebebi budur. Kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Ayrıca bu kararın yürürlüğe girmesi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışı bugün itibarıyla oldukça azalmaya başladı. 10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması zorunludur. Aksi halde hayati öneme sahip birçok ilaç piyasada bulunamayacak duruma gelecek” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?
Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat kaçta?
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Real Madrid Villareal'i rahat geçti maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Real Madrid Villareal'i rahat geçti maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İsrail güne katliamla başladı! En az 100 kişi öldü! Mossad 'esir takası' Hamas'ın taleplerini sızdırdı
İsrail güne katliamla başladı! En az 100 kişi öldü! Mossad 'esir takası' Hamas'ın taleplerini sızdırdı
İnternette çocuk müstehcenliği operasyonu! 36 şehirde 144 kişi gözaltına alındı
İnternette çocuk müstehcenliği operasyonu! 36 şehirde 144 kişi gözaltına alındı
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kulis haber! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu! Bahçeli de istedi Erdoğan ağırlığını koydu
Kulis haber! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu! Bahçeli de istedi Erdoğan ağırlığını koydu
Kar yağdı okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Kar yağdı okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
 Sevgilisiyle tartışan kadın rezidansın 3. katından düştü! Soruşturma başlatıldı
 Sevgilisiyle tartışan kadın rezidansın 3. katından düştü! Soruşturma başlatıldı
Üniversitenin sayfasından bir garip açıklama: Otel mağduriyeti!
Üniversitenin sayfasından bir garip açıklama: Otel mağduriyeti!
Gümüşhane'de deprem oldu! Trabzon dahil birçok il sallandı AFAD açıkladı
Gümüşhane'de deprem oldu! Trabzon dahil birçok il sallandı AFAD açıkladı
Yalova depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür ve uzmanlar ne dedi?
Yalova depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür ve uzmanlar ne dedi?