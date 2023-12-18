TEİS Başkanı Nurten Sayda İlaç yokluğu sürecek

İlaç fiyatları için belirlenen euro kurunun 17,55 liraya yükseltilmesinin ardından TEİS’ten tepki geldi. TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir” dedi.

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Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmış, daha önce 14 lira olan euro değeri yüzde 25 artırılarak 17 lira 55 kuruşa yükselmişti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan zamma ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakanlıkça belirlenen kur son 8 yıldır, reel euro kurunun yüzde 50’si oranında seyretmeye devam etmektedir. Bugün yaşanan ‘ilaç yoku’ probleminin en temel sebebi budur. Kur seviyesi güncel kurun çok altında kaldığı için piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. İthal ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Ayrıca bu kararın yürürlüğe girmesi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışı bugün itibarıyla oldukça azalmaya başladı. 10 gün süreyle biz eczacılar ne yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. İlacın ulaşılabilir ve bulunabilir olması zorunludur. Aksi halde hayati öneme sahip birçok ilaç piyasada bulunamayacak duruma gelecek” dedi.