Üniversitenin sayfasından bir garip açıklama: Otel mağduriyeti!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ailesiyle birlikte Konya'da uzun süre bekletildikleri otel konusundaki memnuniyetsizliğini üniversitenin resmi web sitesinde paylaştığı duyuruyla dile getirdi.

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Ailesiyle birlikte Konya'daki bir otele giden İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, otelde bir takım mağduriyetler yaşadı.

Zülfikar'ın yaşadığı bu mağduriyet, üniversitenin resmi ve sitesinden basın açıklaması olarak yayınlandı. Yapılan bu açıklama sosyal medyada bir anda gündem oldu.

İşte İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan o basın açıklaması:

KONYA DEDEMAN OTEL HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

Bu durumu 'Konya’nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz...

İstanbul Üniversitesi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü