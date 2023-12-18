Yalova depremi büyük İstanbul depremini tetikler mi? Naci Görür ve uzmanlar ne dedi?

Yalova gece yarısı 4.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. İstanbul başta olmak üzere çevre iller de sallandı. 4 Aralık'taki 5.1 Bursa depreminin ardından gelen Yalovü depremi beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları ne dedi? İşte açıklamalar...

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Beklenen büyük İstanbul depremi için uyarıların sıklaştığı dönemde önce Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 5.1,bu gece yarısı da Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde depremler meydana geldi. Bursa depremi sonrası başlayan "Beklenen Büyük İstanbul Depremi'ni tetikler mi" tartışması Yalova depremiyle tekrar alevlendi. İşte uzmanların konuyla ilgili görüşleri...

Naci Görür: Marmara gerilim biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tüysüz: Bir ilgisi yok

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova'daki sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını, ancak bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi. Tüysüz, "Sarsıntının merkezi Çınarcık çukurcuğunun ortasında. İstanbul depremi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Yakın çevrede hissedilir. Çınarcık ile Adalar arasında gözüküyor. Büyük depremi beklediğimiz Adalar’ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Yalova-Çınarcık 1999 depremi ile büyük depremi atlatmıştır. Bu bölgede depremlerin olduğu aralık 11 km derinlikte olması. Anormal durum söz konusu değil. Deprem hatırlatıcıdır, bir gün büyük depremle karşılaşacağız ama zamanını söylemek söz konusu değil. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil." dedi.

Prof. Dr. Ercan: Büyük deprem beklemiyorum

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da, "Deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok." paylaşımı yaptı.

Prof. Dr. Ersoy: Tetikleyici olmayabilir

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şunları söyledi: "Geçen Bursa'da olan depremlerden farklı bir yer. Güney Marmara'da olan depremler Gemlik Körfezi'ndeydi. Bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremiyle ilgili olmadığını söylemiştik. Bu deprem Çınarcık Çukuru'nda. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Kırılmaya aday yer Kuzey Anadolu Fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz. Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Ama büyük bir deprem yaşandığı takdirde tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece o bölgenin canlı olduğunun göstergesidir. 4 büyüklüğünde 27 bin deprem olması gerekir ki 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alsın. Hazır olmamız gerekiyor."