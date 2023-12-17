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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda, stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin gözden geçirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi için adımlar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle yarın, Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erdoğan ile Orban'ın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilen açıklamada, "Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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