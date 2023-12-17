Sağlık Bakanı Fahrettin Koca helallik istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim.” ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de Sağlık Bakanlığının 2024 Yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş merkezli depremleriyle ilgili yapılan çalışmalara değindi.

Bakan Koca:” Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim.”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“6 Şubat sabahı ülkemiz hiç görülmemiş bir felaketle karşı karşıyaydı. Halen acılarımız taze. Yıllar boyu sürecek bir yas içindeyiz. Bu büyüklük ve yaygınlıktaki depremler, olabilecek en büyük yıkımların saniyeler içine sıkıştığı olaylardır. Maddi hasar telafi edilebilir, hayatta kalanların ruhlarındaki hasar on yıllar boyunca sürer. Bir kez daha; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay halkına, tüm ülke insanına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

10 ilimizde yıkımlara, çok büyük can kayıplarına yol açan, birbirini izleyen iki büyük depremde milletçe kardeşlerimizin imdadına koştuk. Eşi görülmemiş bir dayanışma sergiledik. Devletimiz bütün imkânlarıyla yaraları sarmaya çalıştı. Bu çaba devam ediyor. Milletimiz, devletinin yanında dağ gibi durdu. Bu süreçte eksiklerimiz, noksanlarımız olmadı mı? İster istemez oldu. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Daha iyisini de yapabilirdik. Fakat şu unutulmamalı. Felaketlerin eli ayağı bağlayıcı tarafları vardır. İmkânlarınız size yetmeyebileceği gibi, o şok içinde mevcut imkânları en rasyonel şekilde kullanamayabilirsiniz.



Değerli Milletvekilleri, şu sözüm yüreğinizde yankısını bulsun isterim. Sağlık Bakanı olarak, elimden gelen ne varsa, kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek, gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette, her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğa yetemediğim zamanlar da oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim.”