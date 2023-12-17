Elazığ’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!

Yağış kazaya neden oldu, 1 kişi yaralandı

Özlem Zengin'den Hasan Bitmez'e 'Allah'ın gazabı böyle olur' açıklaması! Saadet Partisi özür istedi

Emre Belözoğlu, Faruk Koca'ya sahip çıktı! "Kader birliği yapmak benim için büyük bir onurdur"