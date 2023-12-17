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Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Termometrelerin 19 dereceyi gösterdiği Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

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Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da dun yaşanan sağanak yağmurlu günün ardından güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Turistler çocuklarıyla da deniz keyfi yaptı. Bazı kişiler kano üzerinde eğlenceli dakikalar geçirirken birçok kişi de kitap okuyarak zamanını değerlendirdi. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Diğer taraftan yılbaşını otellerde geçirmek isteyen turistlerin eğlence noktası ise havuzlar oldu. Aileler çocuklarıyla birlikte su kaydıraklarında kayarak güneşli havanın tadını çıkardı.

"Sağlığımı Akdeniz’e borçluyum"

Konyaaltı sahiline gelerek denize giren İsmet Gültekin (72), "Deniz suyu sıcaklığı 20 derecenin altında değil, hava da 22 derece gibi hissediyorum. Kışın her zaman buraya gelerek denize girerim, çok güzel oluyor. Sağlığımı Akdeniz’e borçluyum. Gelecek arkadaşlara tavsiye ederim; tuzlu su ilaç gibi geliyor. Çoğu kişi su soğuk diye gelmiyor ama su soğuk değil, ben gelmeden duramıyorum. 10 dakika bana yeter, girince de çıkasım gelmiyor. Yağmurlu havad

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