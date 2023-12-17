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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupa Eczacıbaşı Dynavit'in

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupa Eczacıbaşı Dynavit'in

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.

Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bakan Bak iki takımı da tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank’ı tebrik etti.

Bakan Bak, Çin’de düzenlenen ve tarihte ilk kez iki Türk takımının karşılaştığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele eden ekipleri yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirlendiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk Takımının final mücadelesini izlemenin gururunu ülke olarak yaşadık. Öncelikle iki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank’ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Çin’de düzenlenen, iki Türk takımının ilk kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda birbirine rakip olduğu ‘Türk Finali’nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit’i kutluyorum. Şampiyonluk kupasını 3. kez ülkemize getirerek göğsümüzü kabartan Eczacıbaşı Dynavit’in başarılarının devamını diliyorum. Turnuvada daha önce 4 şampiyonluğu bulunan ve gümüş madalya kazanan VakıfBank’a da mücadelesi için teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı boyunca dünya voleybol tarihine damga vuran voleybol camiamızın tüm paydaşlarını kutluyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

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