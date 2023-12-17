İki Türk takımı Dünya Şampiyonluğu için kapıştı! Eczacıbaşı Dünya Şampiyonu oldu

Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaştı. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası final maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 mağlup etti ve tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi oldu.

Abone ol

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türk finaline sahne oldu. Tarihte ilk kez iki temsilcimizin karşılaştığı finalde VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, şampiyon oldu.

Mücadelede ilk seti 19-25 VakıfBank aldı, sonraki iki seti 25-23, 25-23 ile Eczacıbaşı kazandı. Dördüncü seti 25-23 kazanıp maçı final setine taşıdı. Final setini 15-10 ile kazanan Eczacıbaşı, tarihinde üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

Vakıfbank 2-3 Eczacıbaşı

1. set: 19 - 25 (VakıfBank lehine)

2. set: 25- 23 (Eczacıbaşı lehine)

3. set: 23 - 25 (Eczacıbaşı lehine)

4. set: 23 - 25 (VakıfBank lehine)

5. set: 15 - 9 (Eczacıbaşı lehine)

Şampiyonlar Ligi Finali'nin rövanşını aldılar

Eczacıbaşı Dynavit, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank ile karşılaşmış ve Avrupa'nın en büyük kupasını kazanamamıştı. Eczacıbaşı, rakibinden rövanşı dünyanın en büyük kupasıyla almış oldu.

Rekorumuzu geliştirdik

Dünya Kulüpler Şampiyonası kupasıyla birlikte Türkiye, kadın voleybolda kulüpler düzeyindeki 25. kupasını kazandı. 1991 yılından bu yana düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en başarılı ülkesi olan Türkiye, 8. şampiyonluğuna ulaştı. VakıfBank'ın 4, Eczacıbaşı'nın 3 ve Fenerbahçe'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.

Vargas'sız Tianjin üçüncü oldu

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti ve bronz madalya kazandı. Tianjin'de Melissa Vargas, sakatlığı sebebiyle forma giymedi.